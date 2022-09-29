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Artvin'de "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamında Artvin'de Yeni Mahalle İlkokulu'nun önünde düzenlenen etkinliğe Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Soner Süzer, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile öğrenciler “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçidini kırmızıya boyadı.


Etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti.

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