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Artvin'de yayla yolları kar tüneli kazılarak ulaşıma açıldı

Artvin’de yaylalarda karlar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yayla yollarını ulaşıma açtı.

Artvin'de yaylalarda karlar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yayla yollarını ulaşıma açtı.


Artvin'de yaylaya göç başladı, yüksek kesimlerde bulunan yaylarlarda halen daha kar olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi eşliğinde yolları ulaşıma açtı. Arhavi, Murgul ve Yusufeli ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayan yollarda ekipler çalışma başlattı. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan yollarda, kar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yolu ulaşıma açtı. Dikme, Seveil, Soğuksu, Agara Yaylaları ve Yusufeli, Murgul ilçe bağlantı yol ağında toplamda 20 kilometrelik yol ulaşıma açıldı. Ekipler ayrıca Sırt Yayla ve Novadit Yaylası yolu ile dönüş güzergahı üzerinde yapılan heyelan açma çalışmaları ile yayla yollarında 45 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı.

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