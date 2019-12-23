Artvin'de yoğun bakım ünitesi açıldı

seviye genel yoğun bakım ünitesini hizmete açtı.

Artvin Devlet Hastanesinde düzenlenen açılış törenine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kurum amirleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürümü Op. Dr. İrfan Akalın "Yeni açılan 20 yataklı genel yoğun bakım Ünitemiz de 15 uzman hekim kadrosu ile; 8 yatak 3. seviye genel Yoğun bakım, 12 yatak 2. seviye Genel Yoğun bakım hizmeti verilecektir. Genel Yoğun bakım ünitesi solunum desteği gerektiren, Çoklu Organ İşlev bozukluğu olan, ciddi travma hastaları gibi komplike hastaların takip edildiği en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen bir merkez haline gelmiştir. Genel yoğun bakım ünitesi son teknoloji modern tıbbi cihazlarla donatılarak hastalarımız için kritik düzeyde önemi olan yaşam desteği verme hizmetini en üst seviyeye taşımış durumdayız. Yoğun bakım Ünitesinde yatan her hastamızın başında bulunan kamera sistemleriyle hasta yakınları da uzaktan bilgilendirme ekranına kavuşacaktır. Ayrıca İmmunitesi baskılanmış, enfeksiyon riski yüksek olan hastalarımız uzak illere sevk ediliyorken artık yeni açılan Genel Yoğun bakım Ünitesi bünyesin de bulunan 4 adet izolasyon odasıyla bu hastalarımıza da yüksek kalitede yaşam desteği hizmeti verebiliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yoğun bakım ünitesinin, açılış kurdelesi kesilerek içerisi gezildi.