Artvin'de yola inen ay?ya otomobil ?arpt?

Artvin'de aniden yola inen boz ay?ya otomobil ?arpt?. Yaralanan ay? karayolunda uzun bir s?re bekledi. Ara?lar?ndan inemeyen s?r?c?ler ise ay?n?n uzakla?mas?n? bekledi.

Kaza, d?n gece Artvin-Bor?ka karayolu S?mb?ll? Viyad???'nde meydana geldi. Murat ?. y?netimindeki 55 SK 590 plakal? otomobil, aniden yola ??kan boz ay?ya ?arpt?. Kazada ay? yaralan?rken, ara?ta hasar meydana geldi. ?arpman?n etkisiyle bir m?ddet kendine gelemeyen ay?, karayolunda uzun bir s?re bekledi. S?r?c? Murat ?. ise ay?ya ?arpt???n? fark edince arac?ndan inmedi. Kendine gelen ay? olay yerinden ka?arak uzakla??rken, kaza sonras? ba?ka bir ara? s?r?c?s? ya?ananlar? cep telefonu ile g?r?nt?ledi. Do?a Koruma Milli Parklar ?ube M?d?rl??? ekipleri kaza tutana?? tutarak, yaral? ay? ve yavru i?in inceleme ba?latt?.