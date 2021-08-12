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Artvin'de yüzmek için denize giren genç kayboldu

Artvin’de yüzmek için denize giren 17 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu.

Artvin'de yüzmek için denize giren 17 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri kayıp genç için arama kurtarma çalışması başlattı.



Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kıyıcık Plajı'nda akşam saatlerinde yüzmek için denize giren 17 yaşındaki Kadir Mengükan, dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci bulmak için Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri denizde arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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