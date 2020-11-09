İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

Artvin’de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı.

Artvin'de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı.


Artvin'de bulunan Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 20 milyar TL katkı sağladı.


Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Artvin Barajı projesi ülke ekonomisine devasa katkı sağlamaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sosyal medya hesabından, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan, bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilowatsaat enerji üretmiş olup güncel rakamlara milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladığını duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.