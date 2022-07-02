Artvin'deki heyelan sonrası dağcılar incelemede bulundu

Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor. Karadeniz sahil yolu, heyelanın bulunduğu alandan kontörlü olarak araç geçişleri sağlanırken, dağcılar yamaçtan bulunan kayaların düşme durumuna karşı inceleme yaptı.

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisin de dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar, Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen 2 tırın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Heyelanda Azerbaycan uyruklu tır sürücüsü Şahmar Kerimov (38) yaşamını yitirdi, Özbekistan uyruklu bir kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu şoförün cansız bedenine ulaşıldı.

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle araç trafiğine kapanırken, Karayolu ekipleri yaptığı çalışma sonrası kapanan yolu sahil tarafından tek şeritli olarak ulaşıma açtı.

Dağcılar bölgede inceleme yaptı

Yaşanan heyelanın ardından ekipler bölgedeki enkazı kaldırmak için yoğun çalışma harcıyor. Yamaçtan kayaların tekrar kopma tehlikesine karşı endüstrinsek dağcılar bölgeye giderek incelemede bulundu. Mevcut yüzeyde bulunan kayaların aşağı düşme ihtimali için detaylı çalışma yapıldı.

Hayatını kaybeden tır sürücüsün cenazesi memleketi Azerbaycan'a gönderilecek

Heyelanda yamaçtan kopan kayalar, Sarp Sınır Kapısını geçmek için yol kenarında sırasını bekleyen Azerbaycan uyruklu tır sürücüsü Şahmar Kerimov (38) içinde bulunduğu tırın üzerine düşmüştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni çıkartılarak otopsi için Artvin Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan incelemenin ardından tır sürücünün cenazesi Kars'ta bulunan Azerbaycan konsolosluğu üzerinden memleketine gönderilecek.