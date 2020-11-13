Artvin'deki kayıp genç için arama çalışmalar devam ediyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Ercan Civelek'i arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 6 Kasım Cuma günü evinden ayrılan Ercan Civelek (31), bir daha geri dönmedi. Ailenin polise haber vermesi üzere arama çalışması başlatıldı. Jandarma, polis, Afat ve Hopa Ara Kurtarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları sürerken, Civelek'in psikolojik durumunun iyi olmadığını öğrenildi.

Civelek'in annesi Nazmiye, amcası Nedim ve yengesi Gül Civelek yaptıkları açıklamada "Ercan'dan Cuma günü saat 11'den sonra haber alamıyoruz. Kaybolduktan sonra mektubu görüldü ve mektubunda gönül ilişkisi notu vardı. Belkide bu yüzden kayıplara karıştı. Yeter ki hayatta olsun ama dünyanın öbür ucunda olsun. Temennimiz hayatta olmasıdır. Dön yavrum dön, gönlündeki sevdaya kavuşturacağız" diyerek gözyaşı döktüler.

Yürütülen çalışmalarda çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek son görüldüğü yerler tespit edilmeye çalışılırken, karadan ve denizden devam eden çalışmalara ek olarak, iz takip köpeklerinin de kullanılmaya başlandı.