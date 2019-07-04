Artvin'deki kazada kızının ardından anne de hayatını kaybetti

Artvin'de bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 9 yaşındaki küçük kızın ardından anne de hayatını kaybetti.

Artvin-Şavşat karayolunun 12. kilometresinde dün meydana gelen kazada, Mina Yıldırım (40) yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmıştı. Kazada sürücü Yıldırım'ın 9 yaşındaki kızı İpek Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetmiş, anne Mina Yıldırım ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Durumunun ağır olduğu belirtilen anne Yıldırım da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü Mina Yıldırım'ın 13 yaşındaki diğer kızı Aslı Yıldırım'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.