Artvin'deki tavşanların tatlı sert kavgası fotokapana yakalandı

Artvin'de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.

Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.