Artvin'den içimizi ısıtan görüntüler

Artvin'de babasıyla parkta oynayan 1,5 yaşındaki Ekin ve sokak köpeğinin dostluğu büyük ilgi gördü.

Artvin'de babasıyla parka giden bir buçuk yaşındaki Ekin Güngör, mahalle sakinleri tarafından beslenen ‘Pati' isimli köpekle arkadaş oldu. Parka oynayan minik Ekin'i bir an olsun yalnız bırakmayan ‘Pati', kaydırağa bile çıkıp minik ekinle zaman geçirdi. O anlar ise Ekin'in babası tarafından cep telefonuna kaydedildi. Hızla yayılan görüntülerde büyük beğeni kazandı.