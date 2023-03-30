Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde başta olmak üzere bazı mahalle ve köylerde etkili oldu. Artvin merkeze bağlı Çamlık mahallesinde etkili olan kar yağışı araçların beyaz örtüyle kapladı. Yollar karla kaplanca, ekipler kapalı olan yollar için çalışma başlattı.

Soğuk hava hafta boyunca etkili olması bekleniyor.