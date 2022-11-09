Artvin'in Arhavi ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 çocuk dumandan etkilendi

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece çıkan yangında aynı evde kalan 5 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anların yaşandığı yangında İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın ilçenin Musazade mahallesinde saat 01.00 sıralarında 4 katlı binanın zemin katında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede inşaat işçisi olarak çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Resul Özyolcu'nun oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, evde bulunan 5 çocuk dumandan etkilendi. Çocuklar komşularının da yardımı ile evden çıkartılırken, Havvanur (7), Edanur (3), Sedanur (4) Cemile (5) ve Berrak (1) Özyolcu ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arhavi ve Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 5 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.