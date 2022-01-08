Artvin'in Atabarı Kayak Merkezinde hamsi şenliği düzenlendi

Artvin'in 2 bin rakımlı Mersivan Yaylasında yer alan Atabarı Kayak Merkezinde hamsi şenliği düzenlendi. Kayak yapan vatandaşlar, hamsi yiyerek kar üstünde horon tepti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin kış turizmini tanıtmak amaçlı Atabarı Kayak Merkezinde hamsi şenliği düzenledi. Hafta sonunu fırsat bilenler, şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki bulunan Atabarı Kayak Merkezine akın etti.

Organizasyona ev sahipliği yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, hamsi şenliğiyle vatandaşların burada eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi. Kurt, “Göğe komşu topraklar Artvin'de kayak merkezine il merkezinden yaklaşık 40 dakika süren 18 kilometrelik bir yolculuk sonrası çıkıyoruz. Buradaki kar kalitesi müthiş. Hem acemiler için hem de profesyoneller için uygun bir pist. Zirvede doğa müthiş görüntüler sunuyor. Yüzde 95 kayın ve çam ağaçlarıyla kaplı, müthiş seyir zevki veren bir yer” dedi.

Etkinliğe katılan Artvin Vali Yardımcısı Onur Özaydın, hafta sonu olması nedeniyle vatandaşların kayak merkezine gelerek burada karın ve doğanın keyfini çıkardığını kaydetti.

Sadece Artvin'den değil çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşın da burada kayak yaparak eğlendiğini dile getiren Özaydın, “Bugünde güzel bir etkinliğimiz var. Burada hamsi şenliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Artvin bir turizm cenneti. Özellikle doğa turizmi olarak özel bir yer. Atabarı Kayak Merkezi de bunu tamamlayan öğelerden biri. Kayak merkezimiz kış sporu tutkunlarının istediği tüm imkan ve olanaklara sahip. Sadece ikimiz için değil ülkemiz içinde önemli bir turizm merkezi” diye konuştu.

Hamsilerini yiyen vatandaşlar, kayak yapıp horan teperek muhteşem doğanın tadını doyasıya yaşadılar.

Sadece kayak tutkunlarının değil doğa severlerin de yoğun ilgisini çeken kayak merkezi, ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçları ve beyaz örtüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Zorluk derecesine göre toplamda 1300 metre uzunluğunda 3 pistten oluşan tesis, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski hizmet veriyor.