Artvin'in Borçka ilçesi karantinaya alındı

Artvin Valiliği'nin aldığı karar gereği Borçka ilçesi ile ilçeye bağlı Aralık köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Karantina bu gece saat 24.00'dan itibariyle başlayacak.

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplandı. Toplantıda, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine ağlı Aralık köyünün 2 Nisan saat 24.00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.