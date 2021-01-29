Artvin'in Borçka ilçesinde Covid-19 karantinası geri döndü

Artvin'in Borçka ilçesinde Covid-19 testi pozitif olan ve temaslı kişilerin yoğun olduğu, 5 apartman, 4 ev ve 1 iş yeri karantinaya alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı ve yoğun temaslı bulunan 3 ayrı mahalledeki 5 apartman , 4 ev ve 1 iş yeri karantinaya alındı. Borçka İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs önlemleri kapsamında apartmanların 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ekipleri bina ve evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından bina girişine şerit çekilerek giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Öte yandan yine aynı ilçe merkezinde son 1 yıl içinde bir kaç kez daha Korona virüs salgını nedeniyle karantina uygulamasına gidilmişti.