Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen Orman Muhafaza memuru yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen Orman Muhafaza memuru bir kişi uzun süren çabaların sonrasında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede Çifte Köprü Ovazer Mevkisi tepesinde çalışan Borçka Orman İşletmesinde görevli orman muhafaza memuru Doğukhan Turan (23) uçuruma yuvarlandı. Olayın jandarma ekiplerine ihbarı üzerine bölgeye Artvin AFAD, Rize AKUT, Borçka Belediyesi İtfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Turan, Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Turan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.