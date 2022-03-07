Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kurtuluşun temsili olarak canlandırıldığı törende, tabancalarla kuru sıkı mermiler yer aldı. At ve kağnı arabalarla o günler yaşatıldı.

Artvin Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Halitpaşa meydanında başlayan programa Artvin Belediye başkanı Dermihan Elçin ve eşi Suna Elçin yöresel kıyafetler giyerek katıldı. Kurusıkı mermilerin kullanıldığı etkinlikte at ve kağnı arabası eşliğinde valilik önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada düzenlenen gösteride kuru sıkı tabancalarını ateşleyen milis kuvvetleri alana girerek, rehin alınan Türk vatandaşlarını kurtardı. Daha sonra temsili olarak şehrin anahtarı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'e verildi.