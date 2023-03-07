Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli depremler nedeniyle Artvin'in düşman işgalinden kurtuluş kutlama programı sadece çelenk sunma töreniyle gerçekleştirildi.
Artvin Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunum töreninde Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Veli Altınay ile Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından Temsili Subaylar tarafından Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a Türk Bayrağı, İl Garnizon Komutanına Piyade Albay Veli Altınay'a Kurtarılmış Vatan Toprağı, Belediye Başkanı Demirhan Elçin'e kentin sembolik anahtarı verildi.
Düzenlenen tören kurban kesimi ile sona erdi.