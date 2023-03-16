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Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan heyelanlar korkuttu

Artvin’in Hopa ilçesinde dün gece iki farklı noktada heyelan meydana geldi.

Artvin'in Hopa ilçesinde dün gece iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kayalar tır parkında bulunan konteynır ve araçlara zarar verdi. Tünel üzerinde meydana gelen ikinci heyelan da ise karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapandı.


Edinilen bilgiye göre Hopa-Kemalpaşa karayolu Esenkıyı Tüneli mevkide gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Tünel üzerinde bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, tünel girişini kapattı. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Aynı bölgede ikinci heyelan ise tır parkında meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar tır parkında bulunan konteynır ve bazı araların zarar görmesine neden oldu.

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