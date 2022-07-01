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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kiyinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

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