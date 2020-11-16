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Artvin'in Macahel Karçal dağları eteklerinde bulunan göller ve akarsular buz tuttu

Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin’in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) bölgesinde bulunan göller buz tuttu.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) bölgesinde bulunan göller buz tuttu.


Havaların soğumasıyla yüksek kesimlere kar yağdı. Gece termometreler sıfırın altında göstermesiyle Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) bölgesinde bulunan Karçal Dağı eteklerindeki Yıldız gölü ve Beyazsu yaylasındaki akar suyun yüzeyi buz tuttu. Muhteşem doğu manzaraları bölgede fotoğrafçılık yapan Tahsin Avcı tarafından görüntülendi.

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