İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'in Murgul ilçesinde örtü yangını

Artvin’in Murgul ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Artvin'in Murgul ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.


Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar Köyü Lebiskür mevkide ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yolu olmadığı gerekçesiyle uzun süre yangına müdahale edilemedi.


Köylülerin Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne haber vermesi üzerine ekipler olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Bir hektarlık orman arazisinin yandığı yangında, bozuk orman alanı, orman gülü, çalılık ve çok az sayıda da ladin ağacının bulunduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.