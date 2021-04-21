İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya alındı

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü karantinaya alındı.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü karantinaya alındı.


Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyü, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince ilçeye bağlı Kocabey köyünde artan Covid-19 vakaları nedeniyle köyün 10 gün süreyle karantina uygulaması yapıldığı Kaymakamlık tarafından açıklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.