Artvin'in yayalarında oluşan sis bulutları görsel şölen sunuyor

Artvin'in yaylalarında mevsim sıcaklıklarının değişim göstermesi nedeniyle oluşan sisi bulutları görsel şölen sunuyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Pamukçular köyü Niyort Yaylası'nda hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis bulutları seyrine doyum olmayan eşsiz manzaraları ortaya koydu. Yusufeli esnaflarından amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Sümeyye Ardıç tarafından çekilen görüntülerde, yaylada oluşan sis bulutları adeta bir şelaleyi andırıyor.

Etrafını dağlarla çevrili Niyort Yaylası'nın üzerinde yer alan beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Sis bulutlarıyla oluşan görüntüler kendine hayran bıraktı.