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Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Artvin’de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.


Havanın soğuması ile birlikte kentte yüksek kesimleri ve dağlarının eteklerinde bulunan köylere kar yağdı. Sonbahar mevsimiyle birlikte kente ilk kar yağışı Eylül ayında gerçekleşmişti. Kasım ayında yeniden soğuyan havalar bir kez daha kar yağışını beraberinde getirdi.


Artvin'in Şavşat, Yusufeli, Borçka ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Sabah uyandığında kar yağdığını görenler, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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