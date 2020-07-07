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Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyündeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 70 haneli köyde çıkan yangında şuana kadar 40'a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı bildirildi.


Yangın söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine destek için Artvin'den de itfaiye ekibi gönderildi.

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