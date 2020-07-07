Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.