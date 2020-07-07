İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın

Artvin’in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.