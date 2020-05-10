Artvinli 106 yaşındaki Vahide Avcı sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı

Artvin'de 106 yaşında Vahide Avcı, sokağa çıkarak tek başına yürüdü. 106 yaşına kadar yaşayan, doğal beslenme ve yürümeyi seven Vahide Avcı, 50 gün sonra yürümenin keyfini çıkardı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise, Avcı'yı evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Artvin'de Çayağzı mahallesinde yaşayan ve 1913 yılında dünyaya gelen ve 106 yaşındaki Vahide Avcı, yaşam sırrını doğal beslenme ve yürümeye bağlıyor.

Hayatını tamamını köyde geçiren dört çocuk annesi, 13 torunu bulunan Avcı, torununun torunu görme şansını yakalamış. Sağlık durumu oldukça iyi olan ve tek başına mahallede yürüyen Avcı, Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 50 gündür evden dışarı çıkamıyordu. Yasakların kalmasıyla birlikte, dışarı çıkan ve tek başına yürüyen 106 yaşındaki Vahide Avcı, mahalle dolaşarak yürümenin keyfini doyasıya çıkardı.

106 yaşında oruç tutuyor

106 yaşında olmasına rağmen oruç tutan ve bir gün bile aksatmayan Avcı, “Yürümeyi seviyorum fakat beni dışarı çıkartmıyorlar. Maskemi takarak ilk defa bugün dışarı çıktım” dedi.

Torunu İbrahim Avcı (38) ise “106 yaşındaki babaannem bizimle birlikte yaşıyor. Dedem öldükten sonra, kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor. Kendi ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Yürüyerek stres atabiliyordu. Yasaklar olduğunu için dışarı çıkamıyordu bugün yasaklar kalkınca dışarı çıktı. Kısa sürede olsa, hava almış oldu” dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise Vahide Avcı'yı evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Doruk, anneler günü dolayısıyla Avcı'ya çiçek buketi takdim edip Sakarya ilinde Vahide Avcı adına dikilen fidanın sertifikasını verdi.