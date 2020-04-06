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Artvinli öğrencilerden korona türküsü

Artvin Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi öğrencileri, evlerinden korona salgınına türkü bestelediler.

Bağlama eşliğinde besteledikleri türküyü seslendiren gençler, video çekip sosyal medya hesaplarından paylaşınca büyük ilgi gördü.


Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müzik Atölyesi bağlama kursu öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitimlerine ara verildi. Evden çalışmalarına hız kesmeden devam eden gençler, ülkenin bulundukları durumu türkü yapıp seslendirdiler. İsmine korona türküsü dedikleri, bestelerini bağlama eşliğinde okuyan öğrenciler, video çekip klip hazırlayınca büyük beğeni kazandı.

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