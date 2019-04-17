Artvinli raftingciler Dünya Şampiyonası yolunda

Tunceli Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonasında, Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 12 sporcusu 55 takımın yarıştığı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ilk 4'e girerek 8-13 Haziran'da yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yusufeli Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "11-14 Nisan tarihleri arasında Tunceli Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye'nin 50 şehrinden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Tunceli'de düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 12 sporcusu katıldı. 55 takımın yarıştığı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ik 4'e girerek 8-13 Haziran'da yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı" ifadelerine yer verildi.