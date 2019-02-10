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Askerden izne geldi, kazada öldü

Artvin’de Cankurtaran tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin'de Cankurtaran tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Artvin'de Cankurtaran tüneli Borçka çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Doğancan Kılıç (20) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan çimento kamyonuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Doğancan Kılıç hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan Hasan Yavuz ise yaralandı. Yavuz, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada hayatını kaybeden Doğancan Kılıç'ın askerden izinli olarak Artvin'e geldiği ve terhisine yaklaşık 1,5 ay kaldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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