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Atabarı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Artvin’in Mersivan Dağı’ndaki Atabarı Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

Artvin'in Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Pist beyaza bürünse de kayak yapmak için yeterli kar kalınlığına ulaşılamadı.


Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarının akınına uğruyor.


Kayak merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen gün kayak, doğaseverlerin cazibe merkezi haline geliyor.


Soğuk havaların yurtta etkisini göstermesiyle birlikte Mersivan Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk kar yağışı düştü. Kar kalınlığının 5 santimetre bulduğu tesislerde Aralık ayı ortalarında sezonun açılması tahmin ediliyor.


Atabarı Kayak merkezi sorumlusu Mehmet Başköylü, yaptığı açkılamada ”Mevsimin ilk kar yağışı yağdı fakat kayak yapmak için yeterli olmadı. Aralık ayının ortalarında kar yağışıyla birlikte sezonu açmayı planlıyoruz. Pistimiz hazır sadece kar yağışını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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