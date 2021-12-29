Atabarı Kayak Merkezinin gece görünümü büyülüyor

Artvin'in 2 bin rakımlı Mersivan Yaylasında yer alan Atabarı Kayak Merkezi gece görünümü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi, ülkemizin önemli kayak merkezleri arasında gösteriliyor. Sadece kayak tutkunlarının değil doğa severlerin de yoğun ilgisini çeken merkez, ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçları ve beyaz örtüsü ile yıldızlı gecelerde muhteşem bir görünüme kavuşuyor. Yoğun kar yağışının ardından havanın açmasıyla bölgeye özgü ahşap tesislerin karla kaplı manzaraları yıldızlar eşliğinde fotoğraflara yansıyor.