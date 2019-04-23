Atatürk'e benzeyen tiyatro sanatçısını Artvin'de yoğun ilgi

Atatürk'e benzerliği ile tanınan sanatçı Göksal Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Artvin'de çocuklarla bir araya geldi.

Artvin Belediyesi ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen programa, Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sinema sanatçısı Göksel Kaya katıldı. Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar tiyatro oyuncusuna yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Dedi ki' adlı kitabını imzalayan Kaya, çocuklarla bol bol fotoğraf çekindi.