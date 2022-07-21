İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atmaca kültürü tanıtılıyor

Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen 18.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen 18. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivalinde bölgenin en eski geleneği olan Atmacacılık kültürü tanıtıldı.


Festivalde konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi “Bu yıl 18. Hopa Kültür Sanat ve Deniz festivali yapmaktayız. Ağırlıklı voleybol festivallerimiz var. Karadeniz'de sadece Hopa'da düzenlenmekte. Coğrafi işaretini aldığımız Laz böreğimiz tanıtımı yapıldı. Festivalimizin bugün açılışını yaptık, beş gün gün sürecek, dört gün ise voleybol müsabakalarımızla devam edecek” dedi.


Öte yandan atmaca kültürünün nesillere aktarılması için kurulan stant büyük ilgi gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.