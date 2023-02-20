Aynı güzergahta 1 saat arayla yaşanan ikinci heyelan kamerada

Heyelanda yamaçtan toprak ve dev kayaların kopma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin-Ardahan karayolunun 25,9. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayalar karayolunu çift taraflı araç trafiğine kapattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonrası yol yeniden araç trafiğine açılacak. Yamaçtan toprak ve dev kayaların kopma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.