Azerbaycan ve Gürcistan'dan deprem bölgesine 80 tır yardım

Azerbaycan ve Gürcistan'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için insani yardım malzemelerini taşıyan 80 tır, Sarp Sınır Kapısını geçerek deprem bölgelerine hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yardımlar sürüyor. Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen ve içerisinden gıda ve yaşam malzemelerinin yer aldığı 80 tır, Sarp Sınır Kapısını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptı.

AFAD koordinesinde ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilen yardım malzemelerini taşıyan tır sürücüleri, "Acı bizim de acımız" dediler.