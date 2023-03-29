Babalarının vasiyetini yerine getirip mezarını Trabzonspor bayrağı ile örttüler

Artvin'de iki kardeş vefat eden babalarının vasiyeti üzerine mezarının üzerine Trabzonspor bayrağı örttüler.

Artvin merkezde ikamet eden fanatik Trabzonspor taraftarı olan Atilla Aydın (68), önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Artvin'in sevilen simalarından olan Atilla Aydın, kendisi gibi iyi bir Trabzonspor taraftarı olan oğlu Selçuk ile kızı Eda Aydın'a öldüğünde tabutuna ve mezarına Trabzonspor bayrağı örtmeleri vasiyetinde bulundu. Kardeşler babalarının vasiyetini yerine getirerek Trabzonspor mezarının üzerine Trabzonspor bayrağı ile örttüler.

Babalarının vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduklarını dile getiren Selçuk Aydın, “Babam çok fanatik bir Trabzonspor taraftarıydı. Trabzonspor babamın yaşam biçimi olmuştu. Günlük yaşamının büyük bölümünü Trabzonspor'a ayırırdı. Beni, kız kardeşimi ve annemi ve 3 torununu da Trabzonspor taraftarı yapmıştı. Çocukluğumuzda Trabzonspor'un maçlarını radyodan dinlerdik. Trabzonspor kazanınca çok mutlu olur, puan kaybedince de çok üzülür ve hastalanırdı” İfadelerini kullandılar.