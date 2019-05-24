Bakan Kurum, yeni Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, YSK tarafından iptal edilen seçim nedeniyle 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesini ziyaret etti.

Burada ilçe halkına seslenen Bakan Kurum, "Yusufeli'nde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. en yüksek barajı inşa ediliyor. Ve bu baraj inşası nedeniyle de ilçemizi daha güvenli bir alana taşınma sürecini de hep birlikte işletiyoruz” dedi.

" Yeni Yusufeli yatay şehirleşmenin en iyi örneği olacak"

Bakan Kurum daha sonra Yusufeli Barajı nedeniyle sular altınca kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

” Barajın yapılmasına müteakip taşınmasını planladığımız alanda incelemelerde bulunduk. Özlem duyduğumuz yatay şehirleşmenin örneği yeni Yusufeli. Yapımı gerçekleşecek baraj bu bölgeye hem istihdam anlamında hem de ekonomik olarak çok büyük güç katacak. İlçeyi taşıyacağımız alanda, 3 noktada, 15 hektarlık bir çalışma yürütüyoruz. Şuan 3 bin 105 hak sahibimiz var. Buna ilişkin ha sahibimizle ilgili talepler var. O talepleri de yerinde inceledik. Şuan için 334 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Hazır olan 800 konutun çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki aylar içerisinde bu 800 konutun ihalesini de yapacağız. 2020 yılına kadar bütün ihaleleri yapıp tamamlamayı hedefliyoruz."

" Burada herkes mutlu ve huzurlu olacak"

"Baraj inşaatı ile eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bu bölgeye taşıyacağız" diyen Bakan Kurum, “Bizim özlemini duyduğunuz yatay şehirleşme örneğinin mahalle kültürünün yansıtacak sosyalleşmeyi komşuluk ilişkisini arttıracak bu projede yeni Yusufeli'ni hep birlikte inşa etmiş olduk. Vatandaşlarımızın burada mutlu huzurlu bir şekilde yaşamasına vesile olacağız” şeklinde konuştu.

İlçede STK'larla basına kapalı bir şekilde bir araya gelen Bakan Kurum daha sonra ilçeden ayrıldı.