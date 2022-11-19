Bakan Kurum, yeni Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle baraj suları altında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutmaya başlayacak. Elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlayacak baraj ile Yusufeli ilçe merkezi sular altında kalacak. İlçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalarda sona gelinirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Yusufeli'ni ziyaret etti. Yusufeli Kaymakamlığı'ndaki koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum, yeni yerleşim yerindeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yusufeli ilçesini yeni yerleşim yerine taşıyacakları son safhaya geldiklerini belirterek, “İnşallah Salı günü Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle büyük bir coşkuyla hem barajımızdaki ilk su tutumunu, diğer taraftan da yeni yerleşim alanında vatandaşlarımızla hasbıhal etmek kucaklaşmak amacıyla törenimizi gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Yusufeli Barajı'nın 2.5 milyon vatandaşın enerji ihtiyacını karşılayacak önemli bir şaheser olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu anlamda vatandaşımızla birlikte ve devlet millet dayanışmasının en önemli örneğini bu baraj yapımında göstermeye çalışıyoruz. Kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığını ve topyekûn vatandaşımızla nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskan projesinde de vatandaşlarımızın yeni yerleşim alanında mutlu huzurlu bir şekilde yerleşimi sağlamak amacıyla TOKİ Başkanlığımız ile burada konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz proje önemli bir şaheser olacak. Yusufeli'mizin tabi geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınma da son olacaktır. Yeni Yusufeli'ni burada gençlerin, vatandaşlarımız, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışıyla tasarlandı. İnşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz. Projeye başladığımızda nasıl yapacaksınız diye aynı eleştirileri bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk. Eyvallah yaparız dedik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık. Yeni Yusufeli'ni ve barajımızı yapacağız teslim edeceğiz dedik. Hamdolsun Devlet Su İşlerimiz bu süreci tamamladı. TOKİ'miz yeni yerleşim alanlarının inşasını tamamladı. Huzurlu bir şekilde vatandaşlarımız taşınma sürecini yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

“17 milyon metreküp kazı yapıldı”

Yusufeli yeni yerleşim yerinde 17 milyon metreküp kazı yapıldığını, 10 milyon metreküp de dolgu yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Bu dağlar, Fatih Sultan Mehmet'in Erzurum üzerinden gelerek Trabzon'u fethetmek için yol yürüdüğü alanlar. Kanuni'nin ve Yavuz'un doğu seferini yapmış olduğu dağlar. Bu dağların eteklerinden bu seferler yapıldı. Yusufeli ilçemize bağlı Demirkent'e gidin. Orada mazisi 1549'lara, Kanuni dönemine uzanan bir camimiz var. Ecdadımızdan aldığımız değerleri tarihi eserleri koruyacak anlayışla yeni yerleşim yerinin inşasını, ihyasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yusufeli'nde yapmış olduğumuz çalışmalarda 17 milyon metreküp kazı yapıldı. 10 milyon metreküp de dolgu yapıldı. Bu sayede 1.5 milyon m2 yerleşim alanı çıkarıldı. Bu yerleşim alanının 750 bin m2'si yeşil alan. Yeşil alanda burada inşallah meyve ağaçlarımızla, çınarlarımızla, çamlarımızla, ıhlamur ağaçlarımızla birlikte yeşilin içinde bir yerleşimi Yusufeli'ne sunuyor olacağız. Yerleşim alanında 2 bin 698 konut, 285 dükkân, 37 dükkânlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 24 ve 12 derslikli 2 lise, 16 derslikli meslek lisesi, 12 derslikli ortaokul, 12 derslikli ilkokul, anaokulu, 100 kişilik öğrenci yurdu, sağlık ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, cami, Kaymakamlık ve Belediye Hizmet Binası olmak üzere 32 adet kamu binasının yapımını tamamladık” diye konuştu.

“521 köy konutumuzun inşasını tamamladık”

Su altında kalma ihtimali olan köylerin olduğunu belirten Bakan Kurum, “Orada da vatandaşlarımızı en güvenli alanlara çıkartmak amacıyla 521 köy konutumuzun inşasını Çeltikdüzü, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Meşecik, Tekkale ve Yeniköy olmak üzere 7 köyümüzde tamamladık. Toplamda 3 bin 205 konutumuzu inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte vatandaşlarımıza önümüzdeki Salı günü teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın iskan kanunu kapsamında ödemeleri daha imkanları çerçevesinde yapabilmeleri amacıyla meclisimizde borcunu peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 65'e varan indirim sağladık. 5 yıl içerisinde ödeme imkanı da getirdik. Kademeli bir şekilde indirimlerimiz söz konusu. Hak sahibi olmayan esnaflarımız var. Yusufeli merkezde ticari faaliyetlerini yürüten ama hak sahibi olmamış vatandaşlarımıza da Valiliğimiz ve Özel İdari ile proje yürütüyoruz. Bu çerçevede 140 dükkan ve sanayi sitesi inşasını Artvin İl Özel İdaremiz, Valiliğimiz bünyesinde yapımı gerçekleştirilecek. Özel idaremize 20 milyon lira hibe desteği ve arazi tahsisi sağladık. İnşaatlarımızı bir ay içerisinde başlatacağız” ifadelerini kullandı.