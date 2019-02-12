Bakan Turhan'dan Artvin'e 2. Köprü Müjdesi

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Artvin'e 2. köprü müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret ve inceleme de bulunmak için Artvin'e geldi. Ziyaret kapsamında Artvin Valiliği'ni, Artvin Belediyesi'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Turhan, Artvin Belediyesi tarafından organize edilen 1. Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Fuar açılışında konuşan Bakan Turhan, burada Artvin şehir merkezi girişine Çoruh Nehri üzerinde 2. köprü müjdesini verdi. Projesi tamamlanan 2. köprünün yakın zamanda inşaatının başlayacağını vurgulayan Turhan,” Hükümet olarak Artvin insanının yaşamını kolaylaştırmak için, elimizden gelen her türlü fedakarlığı ve gayreti gösteriyoruz. Projeler üretiyoruz, hayata geçiriyoruz, yollar, köprüler, tüneller yapıyoruz. Artvinimizin girişinde olan 2. köprüyü de inşallah projesi hazırlanmış, yakında onun da inşaatına başlayacağız. Bir de şehrin girişinde bir kavşak mahalli var, burada da şehrimize yakışır modern bir üst geçit inşa edeceğiz” dedi.

Son 17 yılda Hükümet olarak eğitime büyük katkı sağlayıp, önem verdiklerini dile getiren Bakan Turhan, bütçeden en büyük kaynağı eğitime ayırdıklarını vurguladı. Turhan, “Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini yaklaşık 13 kat arttırdık. İlköğretimde yüzde 90 olan okullaşma oranını yüzde 97'ye, ortaöğretimde yüzde 50 olan okullaşma oranını yüzde 83'e çıkardık. Yine yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yüzde 42'ye çıkardık. Okul ve derslik yapımında da rekorlar kırdık. İnşallah tekli eğitime de geçeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, ilk ve ortaöğretimde ki öğrencilere bedava kitap dağıtmaya başladık. Memleketimizin her köşesine üniversite götürdük. Üniversite gençlerimizin üniversite koşullarını iyileştirip, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Tüm bunları ve daha nicesini ilimle, irfanla, bilgiyle kuşanmış nesiller için yapıyoruz. Eğitim konusu bizim için istiklal ve istikbal meselesidir” diye konuştu.

Gençlerin televizyon başında 6 saat, internet başında 4 saat geçirdiğini fakat kitap okumaya ayrılan vaktin 1 dakika olduğunu belirten Turhan, bu tablonun çok acı ve vahim bir durum olduğunu söyledi. Fuar açılışının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Turhan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra şehirden ayrıldı.