Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Artvin'de İZDES'le ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Artvin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy bir dizi temaslarda bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret eden Ersoy, daha sonra İZDES heyet üyelerinin katılımıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, İZDES projesi kapsamında Artvin'e geldiklerini söyledi.

Ersoy, içişleri bakanlığının terörle mücadeleden asayiş ve güvenlik hizmetlerine, trafik hizmetlerinden uyuşturucu ile mücadeleye, afet ve acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden sivil toplumla ilişkilere, valilik ve kaymakamlıklarca yürütülen tüm hizmetlere kadar bir çok alanda vatandaşa doğrudan dokunan hizmetleri sunmaya çalıştığını söyledi.

Bakanlık tarafından yürütülen hizmetleri daha verimli, daha ekonomik ve etkin bir şekilde sürdürebilmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını anlatan Ersoy şunları söyledi:

“Bu bağlamda bu etkinliği sağlamak hem de ülke genelinde yürütülen iyi örnek uygulamaları başka illerimize yaygınlaştırmak amacıyla sayın bakanımızın talimatlarıyla oluşturduğumuz "İzleme Değerlendirme Projesi" adını verdiğimiz İZDES projemiz var. Bakan yardımcılarımızın başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD ve Acil Durum Başkanlığı, Nüfus Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, varsa Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinden oluşan arkadaşlarımızla illerimizi ziyaret ediyoruz. İllerimizde STK temsilcilerimizle konuşuyoruz. Arkadaşlarımız ayrı ayrı birimleri ziyaret ediyor. Birimlerden hizmet alan vatandaşlarla görüşüyor. Valimizin başkanlığında burada hizmet veren arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, aldığımız notlar ve talepler doğrultusunda daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz."

Proje kapsamında STK temsilcileriyle bir araya gelerek onların görüş, öneri ve taleplerini dilendiklerini kaydeden Ersoy, "Kamu kurumların temsilcileriyle de bir araya gelip bir değerlendirme yaparak, kentte huzur ve güven içinde yürütülen hizmetlerin daha iyi şartlarda ve güzel bir şekilde vatandaşa sunulması için yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde bulunacağız" dedi.