Artvin'de görev yapan basın mensupları, valiliğin organizasyonunda Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve sular altında kalacak olan ilçenin taşındığı yeni yerleşim yeri basın mensuplarına tanıtıldı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 74 metreyi buldu.

İlçede yoğun çalışma devam ederken, Artvin Valiliği organizasyonunda kentte görev yapan basın mensupları ilçeyi ziyaret etti.

İlk olarak yeni yerleşim yerini gezen basın mensuplar yetkililerden bilgi aldıktan sonra, Yusufeli Barajını gezdi.

Yusufeli yeni ilçe merkezi ve Yusufeli Barajını gezerek incelemelerde bulunan gazetecilerle bir araya gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeriyle ilgili bilgiler verdi.

Barajın çok zor bir coğrafya da zorlu çalışma koşullarında inşa edildiğini anlatan Doruk, “Baraj gövdesi çok etkileyici ama daha da etkiyici olan orada oradaki inşaat organizasyonu, mühendislik teknikleri. Yusufeli Barajı bizim gurur duyduğumuz, Türkiye Yüzyılının alt yapı şaheseri bir eser” dedi.

Proje kapsamında bölgeye 34 milyar liralık bir yatırım yapıldığını kaydeden Vali Doruk, “Sadece baraj yapımıyla proje tamamlanmıyor. Yusufeli Barajı ve HES projesi, baraj ve elektro mekanik tesislerinin inşaatı değil. Barajdan şehir merkezi dahil 19 köy etkileniyor. 19 köyün 7'sini farklı bir yerde yeniden inşa ediyoruz. Tabi birde ilçe merkezini taşıyoruz. Yeni ilçe merkezi eski ilçe merkezinin hemen üst tarafında diyebileceğimiz Yansıtıcılar bölgesinde kuruldu” dedi.

Yeni ilçe merkezinin eski ilçe merkezinin iki katı büyüklüğünde bir alana kurulduğunu anlatan Doruk, “Yeni Yusufeli 150 hektar alana kuruldu. Eski ilçe 74 hektardı. Yeni ilçe merkezinin kurulduğu yerin dağlık ve kayalık olması nedeniyle burada ilçe kurmak zor oldu. Çok emek saf edildi. Modern bir ilçe inşa edilerek vatandaşımıza ferah, geniş, güzel yaşam alanları oluşturuldu ve vatandaşlarımız burada yaşamaya başladı. Taşınma çok zor bir süreç olmasına neredeyse kusursuz eksiksiz bir süreç geçirdik. İlk kamu kurumlarını, sonra okulları, sağlık kuruluşlarını taşıdık. Eş zamanlı olarak vatandaşımız da taşındı. İş yerleri taşındı. Şu anda konutlarda yüzde 100'e yakın vatandaşımız buraya taşındı. İş yerlerinin taşınmasında da yüzde 80'i bulduk. Zannediyorum bir, bir buçuk ay içinde artık eski ilçe merkezini konuşmayacağız. Şu anda sadece sanayiyi taşımadık. Aslında yeni ilçe merkezinde sanayimiz hazır. Burada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız içinde yeni iş yerleri yapıyoruz. Onlarda bitince bütün sanayiyi aynı anda taşımız olacağız” diye konuştu.

Yusufeli halkının bu süreçte istisnai serzenişler dışında devlete ciddi anlamda destek verdiğini anlatan Vali Doruk, “Bu desteği hissettik. Cumhurbaşkanımızda ilçe için hiçbir şeyi sakınmadı. Buraya istisnai destekler verildi. Yusufeli Türkiye'nin en büyük iskan projesi. Böyle olunsan devletin zirvesinden aşağıya doğru bir hassasiyet var. Aldığımız bu güçle de yeri gelince İnisiyatif aldık ve yeni Yusufeli'ni en güzel şekilde inşa ederek şekillendirdik” ifadelerine yer verdi.