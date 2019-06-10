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Bayramda Sarp Sınır Kapısını 231 bin 139 kişi kullandı

Sarp Sınır Kapısı’ndan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 232 bin 66 kişi giriş-çıkış yaparken, araç-giriş çıkış sayısı ise 18 bin 237 olarak açıklandı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 232 bin 66 kişi giriş-çıkış yaparken, araç-giriş çıkış sayısı ise 18 bin 237 olarak açıklandı.


Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan, Ramazan Bayramı'nda giriş-çıkış sayıları Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Sarp Sınır Kapısı'ndan 231 bin 139 kişi giriş-çıkış yaparken, 18 bin 237 kişinin ise aracıyla giriş- çıkış yaptığı açıklandı.

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