Berat Kandili nedeniyle fidan dağıtıldı

Merkez Camii'nde, Cuma namazından çıkan vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidan ve çayları almak için uzun kuyruk oluşturdu. Şube müdürleri ve çalışanlar alanda bulunarak vatandaşlarla hem sohbet ederek fidanları dağıttı. Kurulan stantta, Ceviz, Hurma, Kestane, Ihlamur, Fıstıkçamı ve Ahlat'tan oluşan iki bin adet ücretsiz fidan ve bitki çayı dağıtımı yapıldı.