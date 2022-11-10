İhlas Haber Ajansı

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Beyaz örtüyle kaplanan Artvin'in Klaskur Yaylası'nda gün batımı böyle görüntülendi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağmaya devam ederken, yaylaların beyaz örtüsü görsel bir şölen oluşturuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağmaya devam ederken, yaylaların beyaz örtüsü görsel bir şölen oluşturuyor. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Klaskur Yaylası kar yağışından nasibini alırken, beyaz örtüsü havadan görüntülendi.


Türkiye ile Gürcistan arasında yer alan Karçal Dağları eteklerindeki yayla her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Borçka ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Klaskur Yaylası Karagöl Tabiat Parkının hemen üzerinde bulunuyor. Gün batımının görüntülendiği yaylada sonbahar renkleriyle birlikte beyaz örtüde fotoğrafçılara eşsiz manzara sunuyor.

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