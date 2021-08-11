İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını önce hastaneye götürdü daha sonra polise teslim oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahıs bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını hastaneye götürdükten sonra polise teslim oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahıs bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını hastaneye götürdükten sonra polise teslim oldu.


Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan bir şirkete çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.G. iş arkadaşı Mustafa Erdoğan'ı bıçakladı. Zanlı C.G bıçakladığı arkadaşını aracına koyarak hastaneye götürdü, daha sonrada polise teslim oldu. Durumu ağır olan Mustafa Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.