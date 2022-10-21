Bin 400 yaşındaki Porsuk ağacının tescillenmesi için çalışma başlatıldı

Artvin'de varlığı tespit edilen bin 400 yaşındaki Porsuk ağacının anıt ağaç olarak tescillenmesi için Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Kaynarca köyündeki 30 metre boyunda, 10 metre 10 santim çevreye sahip Porsuk ağacı için tescil çalışmaları başlatıldı.

bin 400 yaşında olduğu tahmin edilen Porsuk ağacının, anıt ağaç olarak tescillenmesi için ekipler bölgede incelmede bulundu. Yine 2020 yılında Türkiye'nin en geniş çaplı Porsuk Ağacının Artvin'de tescillenerek “Anıt Ağaç” statüsüne alınmıştı.

Bölgeye giderek ağaç ve çevresinde incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya yaptığı açıklamada “Görkemli görünüşleri ile saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri, bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler onları önemli kılmaktadır. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu tarz ağaçları tespit ederek, tescil edilmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.