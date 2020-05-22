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Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti

Artvin’in Yusufeli İlçesinde yaşayan Ferhat Kodat, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Artvin'in Yusufeli İlçesinde yaşayan Ferhat Kodat, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


İlçenin Tekkale köyünde yaşayan Ferhat Kodat, inşaat halinde ki evinin kapısına ayı geldiğini fark etti. Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, korkmadan cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kaydedilen görüntülerde yiyecek arayan ayı evin kapısında bir süre dolanıyor. Etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce bir anda korkup kaçıyor.


Artvin ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

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